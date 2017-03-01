ExxonMobil собирается наращивать добычу сланцевой нефти в США на 20% в год до 2025 года

Крупнейшая нефтяная компания США и мира по капитализации ExxonMobil Corp. планирует увеличивать добычу сланцевой нефти в стране на 20% в год в течение девяти лет, до 2025 г. включительно, говорится в сообщении компании.

Капвложения и затраты на геологоразведку в 2017 г. составят $22 млрд - на 16% больше, чем в 2016 г. До конца десятилетия Exxon планирует тратить на эти цели в среднем $25 млрд в год.

В ближайшие два года Exxon запустит в эксплуатацию пять проектов, которые увеличат добычу на 340 000 баррелей нефтяного эквивалента.

«Наша работа - конкурировать и добиваться успеха на любом рынке, независимо от конъюнктуры или цены», - заявил председатель совета директоров и гендиректор компании Даррен Вудс на ежегодной встрече с аналитиками.

ExxonMobil осуществляет разведку и добычу более чем в 30 странах, в том числе имеет совместные предприятия на территории России и Казахстана, а также владеет долями в 37 НПЗ по всему миру.