«Татспиртпром» начнет поставлять в марте водку в США

«Татспиртпром» планирует в марте начать поставки водки в США, передает ТАСС.

«В США готовится к отгрузке партия водки Russian Value Platinum (объемом 0,75 -1,0-1,75 л). В первой партии планируется отправка 25 400 бутылок (23 400 литров). Отправка алкогольной продукции планируется в марте 2017 г., начало продаж нашей продукции на территории США ожидается в апреле - мае этого года», - уточнил представитель компании.

Всего «Татспиртпром» планирует поставить в США в 2017 г. 50 000 бутылок (45 000 литров) водки указанной марки. Продукцию российской компании импортирует Savas Spirits International (Лас-Вегас). «Все предварительные требования американской стороны были успешно выполнены, что позволило заключить контракт на поставку водки "Русская валюта", по-английски водка будет называться Russian Value», - добавил он.

«Тастспиртпром» по итогам 2016 г. занял 17% на российском рынке водочной продукции России.