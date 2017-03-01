Анонс «Ведомостей» на 2 марта 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
Путин одолел Трампа по количеству упоминаний в СМИ;
если вас увольняют, можно использовать три законодательные тонкости;
технология биткоина заменит банкам тысячи сотрудников.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: региональный директор AccorHotels рассказал о 20 годах работы в России
и статью на полосе «Комментарии»: присоединение Крыма россияне считают круче космоса и литературы.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».