«Газпром» прогнозирует рост цен на газ в России

В «Газпроме» ожидают, что в ближайшие несколько лет цены на газ в России вырастут на 3–3,5%. «Мы прогнозируем, что процесс регулируемых цен на газ останется на среднесрочный период. Порядок повышения мы ожидаем в последующие годы, но, я думаю, что он будет ниже, чем уровень инфляции. Ожидаемая величина составляет порядка 3–3,5%», – сказал зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов.

Он добавил, что правительство России при этом еще рассматривает вопрос о предоставлении «Газпрому» скидки крупным потребителям. «Мы вышли с предложением о том, чтобы "Газпром" имел право от регулируемой цены на газ предоставлять скидку своим потребителям в размере от 10%, вопрос этот рассматривается, и мы рассчитываем, что будем услышаны», – пояснил Круглов.

Ранее «Газпром» спрогнозировал цену на газ в Европе в 2017 г. на уровне $180–190 за 1000 куб. м в зависимости от динамики цен на спотовых рынках. В прошлом году средняя цена поставок газа в Европу была $167 за 1000 куб. м. При этом, по предварительным данным, европейское потребление газа в 2016 г. выросло на 5%. Основной драйвер роста спроса – электрогенерация.