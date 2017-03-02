Росстандарт выявил продажу некачественного топлива на каждой восьмой АЗС – «Коммерсантъ»

Росстандарт при проверке заправок на предмет продаж некачественного топлива в 2016 г. обнаружил нарушения на 18% АЗС, пишет «Коммерсантъ». 12% проверенных заправок продавали бензин и солярку с нарушениями физико-химических свойств, т. е. фальсификат. При этом уровень нарушений снизился до минимума за последние пять лет, в 2015 г. нарушения были выявлены на 42,5 АЗС. Уровень нарушений на нефтебазах составил 21,5% против 40% в 2015 г. Как говорят источники издания, эти данные прозвучали на первом заседании рабочей группы Росстандарта по борьбе с незаконной продажей нефтепродуктов.

Ситуация улучшилась из-за активизации борьбы с контрафактом, полагают источники газеты на рынке. Издание напоминает, что в октябре 2015 г. президент Владимир Путин поручил создать единые требования к производителям в рамках борьбы с фальсификацией топлива. По разным оценкам, годовой оборот контрафактного топлива может достигать в России 10 млн т. По оценкам «Газпромнефть-лаборатории», доля суррогата дизельного топлива в среднем по России достигает 25–30%, а отдельных регионах этот уровень может быть превышен в два и три раза, говорит гендиректор предприятия Виктор Чуяков.

Участник совещания в Росстандарте считает, что ситуацию может улучшить ужесточение контроля. В презентации ведомства говорится о необходимости ввести испытания и паспортизацию топлива перед отгрузкой в розничную сеть.