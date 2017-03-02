Чемезов подтвердил, что «Уралвагонзавод» возглавит Потапов

«Уралвагонзавод» возглавит Александр Потапов, до последнего времени - замминистра промышленности и торговли России.

«Распоряжение подписано. "Уралвагонзавод" возглавит Потапов. Мы рассчитываем, что под руководством Потапова будут реализованы амбициозные цели, стоящие перед "Уралвагонзаводом", - заявил в четверг руководитель госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

«Он является опытным руководителем, глубоко погружен в специфику деятельности оборонно-промышленного комплекса, внешнеэкономическую деятельность, а также структуру выполнения гособоронзаказа», - сказал Чемезов.

Ранее в четверг стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Потапова от должности замминистра промышленности и торговли.

В середине февраля источник в оборонной отрасли называл Потапова наиболее вероятным кандидатом на должность гендиректора «Уралвагонзавода».