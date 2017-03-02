Медведев уволил замминистра торговли Потапова, претендующего на пост гендиректора «Уралвагонзавода»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности замминистра промышленности и торговли Александра Потапова. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Потапова Александра Валерьевича от должности заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», - говорится в распоряжении.

Потапов был заместителем руководителя Минпромторга с 2014 г. Ранее газета «Коммерсант» писала о том, что переданный «Ростеху» «Уралвагонзавод» может возглавить Потапов. По словам источников издания, вопрос об увольнении нынешнего гендиректора Олега Сиенко «практически решен». Потапов считается наиболее вероятным преемником Сиенко. Источники охарактеризовали его как «системного человека» и «антикризисного управленца».