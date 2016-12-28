«Уралвагонзавод» может возглавить замглавы Минпромторга – «Коммерсантъ»

Переданный «Ростеху» «Уралвагонзавод» (УВЗ) может возглавить заместитель министра промышленности и торговли Александр Потапов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий ОПК и сотрудника аппарата правительства. По их словам, вопрос о замене нынешнего гендиректора Олега Сиенко «практически решен». Перестановки ожидаются в начале следующего года. Сейчас ведется отбор потенциальных кандидатов, но Потапов считается наиболее вероятным преемником Сиенко. Его называют «системным человеком» и «антикризисным управленцем».

Также ожидаются изменения в совете директоров УВЗ, отмечает близкий к администрации президента собеседник. Этот орган управления, вероятно, покинет помощник президента по кадровым вопросам Евгений Школов, председательствовавший в совете с 2011 г.

По данным издания, указ о передаче «Ростеху» 100% УВЗ готовился на протяжении месяца. Гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов заявил, что УВЗ вместе с также переходящим «Ростеху» «Курганмашзаводом» могут составить основу бронетанкового холдинга. В УВЗ подчеркнули, что всегда видели создание объединенной бронетанковой корпорации своим следующим этапом развития.

Поводом для передачи УВЗ в «Ростех» стало плачевное финансовое состояние завода. По словам Чемезова, большие долги «образовались из-за того, что появилась компания «УВЗ-логистик», которая сама себе покупала вагоны, поскольку ОАО РЖД их не покупало в течение двух-трех лет подряд. Это было сделано для того, чтобы не останавливать производство». Гендиректор госкорпорации считает, что погасить долги можно будет за счет продажи «УВЗ-логистик».

УВЗ предлагает продать «УВЗ-логистик» за 3 млрд руб., с тем чтобы долг в 23 млрд переписать, но правительство этот вариант не устраивает. Белый дом настаивает на тщательном отборе покупателей.