ФАС удовлетворила ходатайство «Татнефти» о покупке 41,74% банка «Зенит»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство «Татнефти» о покупке 41,74% банка «Зенит», следует из решения ведомства.

«Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство о приобретении ПАО "Татнефть" им. В. Д. Шашина 41,74% голосующих акций банка "Зенит" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», - говорится в решении ФАС.

Таким образом, в совокупности с уже имеющимися в распоряжении «Татнефти» акциями банка их общее количество составит 62,67% голосующих акций банка «Зенит». В феврале ФАС сообщала о намерении «Татнефти» увеличить долю в банке «Зенит», но тогда общая доля голосующих акций «Татнефти» в банке оценивалась в 74,17%.