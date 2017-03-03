Россия рассматривает возможность экспорта части госзапасов зерна – Reuters

Россия рассматривает возможность экспорта части своих государственных запасов зерна общим объемом 4 млн т, чтобы освободить хранилища перед новым урожаем, сообщили источники Reuters в отрасли.

Российские зернохранилища заполнены после того, как страна в 2016 г. собрала рекордный урожай зерновых в объеме 121 млн т, и перспективы на этот год выглядят также благоприятно.

Министерство сельского хозяйства пытается получить разрешение правительства на экспорт до 500 000 т зерна из государственных запасов, сказал агентству один из источников, знакомых с ситуацией. В настоящее время этот вопрос обсуждается, но пока не согласован, сказал другой источник.

Минсельхоз каждый год закупает зерно на внутреннем рынке для пополнения запасов интервенционного фонда, в котором хранит пшеницу, ячмень и рожь. Год назад министерство сократило объемы закупок из-за сложностей с финансированием и недостатка площадей для хранения.

Представители Минсельхоза отказались от комментариев. Алия Самигуллина, представитель российского вице-премьера Аркадия Дворковича, занимающегося вопросами сельского хозяйства в правительстве, также не прокомментировала эту информацию.