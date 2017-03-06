Brent торгуется на уровне $55,74 за баррель

К 8.45 мск 6 марта майские фьючерсы на Brent торговались на ICE Futures на уровне $55,74 за баррель. К этому же времени апрельские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) торговались на уровне $53,11 за баррель. В прошлую пятницу Brent подорожала на 0,8% до $55,9 за баррель, WTI – на 0,7% до $53,33 за баррель на фоне ослабления доллара после выступления председателя Федрезерва Джанет Йеллен, напоминает «Интерфакс».

В понедельник нефть слабо дешевеет на сомнениях в том, что Россия устойчиво продолжит сокращать добычу, и на сигналах о росте добычи в США.

По данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК», в феврале Россия сохранила близкие к январским темпы производства нефти – 11,11 млн барр./сутки (-0,018%), сообщает «Интерфакс». Таким образом, среднесуточная добыча нефти в феврале ниже октябрьской на 1,077%, или на 121 000 барр./сутки. В конце 2016 г. страны ОПЕК договорились в январе – июне 2017 г. снизить добычу на 1,2 млн барр./сутки до 32,5 млн барр./сутки. Не входящие в картель страны взяли на себя обязательство снизить добычу на 558 000 барр./сутки, из которых 300 000 барр./сутки приходится на Россию.

В феврале Саудовская Аравия добывала нефть в объемах, ниже согласованных 10,06 млн барр./сутки второй месяц подряд, свидетельствуют подсчеты агентства Bloomberg. Однако нефтегазовые компании в США на прошлой неделе увеличили число буровых установок в эксплуатации в седьмой раз подряд. По данным Baker Hughes, за неделю компании ввели в эксплуатацию семь нефтяных установок в США, их число достигло 609, при этом общее количество эксплуатируемых буровых выросло на 2 до 753.