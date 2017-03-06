Российский рынок сока сократился на 6% в 2016 году

Российский рынок сока в 2016 г. сократился на 5,9% и составил 2,332 млрд л, говорится в пресс-релизе Российского союза производителей соков (РСПС).

Лидером рынка стала компания PepsiСo с долей в 34,5%. АО «Мултон» (принадлежит СocaCola) заняло 30,3% рынка, «Сады Придонья» – 10,6%, «Прогресс» – 5,1%, Южная соковая компания – 3,2%, «Санфрут-трейд» – 3%.

В начале года аналитическое агентство Canadean прогнозировало возможное падение российского рынка в пределах 7%. «Итоги года оказались немного лучше прогнозов», – отметила президент РСПС Наталья Иванова, процитированная пресс-релизе.

При этом она сообщила, что экспорт соковой продукции в прошлом году вырос на 9,5%, сектор частных марок увеличился на 2,3%.

«Деление рынка на сегменты – соки, нектары и сокосодержащие напитки – сохранилось на прошлогоднем уровне, что свидетельствует о том, что потребители не изменили своих предпочтений, но снизили частоту покупки. Среднедушевое потребление в ушедшем году составило порядка 16 л соковой продукции, мы еще очень далеки от выполнения рекомендации Всемирной организации здравоохранения пить один стакан сока в день», – заявила Иванова.

Российский союз производителей соков объединяет производителей, на долю которых приходится почти 90% всей соковой продукции, изготавливаемой в России.