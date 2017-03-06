Долю Uniper в Южно-Русском газовом месторождении купит OMV

Австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила, что договорилась о покупке у германского концерна Uniper его доли в проекте по разработке Южно-Русского месторождения в Западной Сибири. Как передает ТАСС, за 24,99% проекта OMW заплатит $1,85 млрд.

«Это приобретение открывает нашему портфелю разведки и добычи новый ключевой регион России с дополнительной добычей для OMV объемом 100 000 баррелей в день. Закрыв сделку, OMV будет добывать более 400 000 баррелей в день», - прокомментировал сделку руководитель компании Райнер Зееле. Сделка полностью соответствует стратегии австрийской компании и позволит значительно снизить издержки при добыче сырья.

Южно-Русское газоконденсатное месторождение является ресурсной базой для газопровода «Северный поток» из России в Германию по дну Балтийского моря. Оно было введено в эксплуатацию в 2007 г. Оно находится в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, относится к сеноманской газовой залежи, газ с очень малым содержанием конденсата. Доказанные запасы месторождения оцениваются более чем в 700 млрд куб. м газа. Разрабатывает его ОАО «Севернефтегазпром», в котором 40% принадлежит «Газпрому», 35% - «дочке» BASF Wintershall Holding и почти 25% принадлежало «дочке» E.On - Uniper Exploration & Production.

OMV является одним из участников проекта «Северный поток - 2» наряду с Uniper, BASF/Wintershall, Shell и ENGIE.

О том, что Uniper изучит возможность продажи 25% в проекте по освоению Южно-Русского месторождения, 31 июля 2016 г. сообщил Reuters со ссылкой на три источника. Агентство оценивало этот пакет в $1,7–2,5 млрд. Его источники также говорили, что германская компания может продать и доли в газопроводах OPAL, BBL и Transitgas, сказали собеседники, совокупная стоимость этих активов – 920 млн евро. До того Uniper сообщала о намерении продать активы на сумму более 2 млрд евро в ближайшие два года, сократить расходы, что уменьшит долг в 4,7 млрд евро. Гендиректор компании Клаус Шефер заявлял о возможности продажи доли в бразильской Eneva, которая оценивается примерно в $70 млн. В марте в интервью Rheinische Post он говорил, что российский бизнес страдает от слабого рубля, но в целом он здоров: «Россия является важным рынком для Uniper».