«Новатэк» может заинтересоваться покупкой доли Uniper в Южно-Русском месторождении

«Новатэк» может быть заинтересован в приобретении доли в Южно-Русском у германской Uniper, которой принадлежит 25% в месторождении, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Без комментариев», – ответил представитель российской компании на вопрос о возможности такой покупки. На прошлой неделе в ходе телеконференции предправления «Новатэка» Леонид Михельсон на вопрос об участии в новых месторождениях ответил, что компания рассматривает для себя такие варианты.

Южно-Русское месторождение является ресурсной базой для газопровода "Северный поток" из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность действующих двух ниток системы составляет 55 млрд кубометров газа в год.

Акционерами Nord Stream AG являются «Газпром» (51%), германские Wintershall и E.On – по 15,5%, голландская Gasunie и французская GDF Suez – по 9%.

Месторождение, введенное в эксплуатацию в 2007 г., находится в Красноселькупском районе ЯНАО. Оно относится к сеноманской газовой залежи, газ с очень малым содержанием конденсата. Доказанные запасы месторождения оцениваются более чем в 700 млрд куб. м газа.

Месторождение разрабатывает ОАО «Севернефтегазпром», акционерами которого являются ПАО «Газпром» (40%), а также дочерние структуры BASF (Wintershall Holding GmbH – 35%) и E.On (Uniper Exploration & Production GmbH – 25%).