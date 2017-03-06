Nordgold сдвинула делистинг с LSE на неделю

Золотодобывающая компания Nordgold, подконтрольная Алексею Мордашову, сдвинула делистинг с Лондонской фондовой биржи на неделю вперед – с 9 на 16 марта. Это сделано для того, чтобы согласовать сроки делистинга и оферты миноритариям, сообщила компания.

Как сообщалось, компания предлагает миноритариям выкупить их бумаги по $3,45 за GDR в ходе оферты, которая действует с 9 февраля до 16 марта.

Nordgold решила провести делистинг, так как текущая рыночная капитализация (около $1,23 млрд) не позволяет оценить компанию надлежащим образом. До этого Nordgold изучала ряд вариантов увеличения акционерной стоимости, в том числе путем получения премиального листинга через повышение доли акций в свободном обращении, но отказалась от этих планов.

В свободном обращении сейчас находится около 9% акций Nordgold.

Среди действующих акционеров – половина российские, половина зарубежные, в том числе бывшие миноритарии канадской High River Gold, покупку которой Nordgold завершила весной 2013 г., сообщала ранее компания. Nordgold потратит на выкуп акций у миноритариев до $118 млн из собственных средств.

Nordgold – бывшее золотодобывающее подразделение ресурсного дивизиона «Северстали» (MOEX: CHMF), spin off которого произошел в январе 2012 г. Основным бенефициаром Nordgold с долей 90,73% является Мордашов.

В состав Nordgold входят 9 действующих активов в четырех странах – России, Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо, а также ряд объектов на стадии развития и разведки.