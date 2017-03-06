Минтранс предупредил о росте тарифов на авиаперевозки из-за введения новой кассовой техники

Российские авиакомпании просят правительство изменить или отложить вступление в силу новых требований к контрольно-кассовой технике, через которую будет передаваться информация о расчетах за перевозку пассажиров в налоговые органы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Минтрансу. В пресс-службе министерства изданию сказали, что письмо получили и его изучают. По информации издания, в ведомстве раньше оценили единовременные и переменные затраты авиаперевозчиков на вводящиеся с июля изменения в 10 млрд руб. Из-за этого и из-за дополнительных постоянных расходов на передачу данных в налоговые органы тарифы на воздушную перевозку подорожают, считает замминистра транспорта Евгений Дитрих.

Изменения связаны с переходом на контрольно-кассовую технику (ККТ), передающую информацию о расчетах (наличных и безналичных) через оператора фискальных данных в налоговые органы в электронном виде. Авиакомпаниям придется формировать кассовый чек в электронной форме, в том числе при осуществлении расчетов через интернет. Сейчас перевозчики производят взаиморасчеты через российскую Транспортную клиринговую палату и зарубежную систему взаиморасчетов (BSP), разработанную Международной организацией воздушного транспорта (IATA). В авиакомпаниях опасаются, что BSP, на бланках которой продаются билеты, не будет дорабатывать собственный бланк под новые требования российского закона, узнал «Коммерсантъ». Доработка собственного бланка потребует от авиакомпании серьезных затрат.

Из подсчетов Дитриха следует, что вводимые изменения затронут 88 российских авиакомпаний. Он отметил, что и так только для воздушных перевозок пассажиров в год оформлялось около 100 млн документов. Затраты на вводимые изменения потребуют выделения дополнительных средсств из федерального бюджета. При этом законопроект и оценка его финансово-экономических последствий в Минтранс на согласование не поступали, добавлял замминистра.

Изменения затронут и железнодорожные перевозки. Затраты ОАО «РЖД» только по поездам дальнего следования могут превысить 2 млрд руб., постоянные затраты Федеральной пассажирской компании (ФПК) – 500 млн руб. в год на оформление билетов и более 900 млн руб. потребуется на ежегодные субсидии, пишет газета. В пресс-службе РЖД изданию сказали, что кассовые аппараты заменяются в подразделениях, осуществляющих расчеты с физлицами, и не затрагивают безналичные расчеты за грузовые перевозки. В ФПК заявили, что ей придется переходить на новую ККТ с июля 2018 г.