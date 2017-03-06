Песков адресовал правительству вопросы о новом игроке на шельфе Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство все вопросы о малоизвестной компании «Новые проекты», получившей право на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Крыма.

«По этому вопросу я рекомендую вам обратиться за комментарием в правительство. Это вопрос, который находится в ведении правительства», – сказал он журналистам. Именно правительство выпустило акты, на основании которых будет вестись разведка крымского шельфа, напомнил Песков.

Как сообщил в понедельник «Коммерсантъ», малоизвестная в отрасли частная компания – ООО «Новые проекты» – получила российскую лицензию на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Крыма. Источники издания связали «Новые проекты» с украинским бизнесменом Сергеем Курченко, проживающим в Москве после смены власти на Украине. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в прошлом году распорядился выдать ООО лицензию на участок «Глубокая» на 30 лет. По мнению экспертов газеты, «Новые проекты» могли переоформить лицензию в упрощенном порядке, действовавшем в Крыму, при этом на нее не распространяются требования закона «О недрах» о пятилетнем опыте работы на шельфе и подконтрольности России.