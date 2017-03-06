ФАС обсуждает с правительством отмену правила «третий лишний»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обсуждает с правительством отмену правила «третий лишний» при госзакупках лекарств, сказал руководитель ведомства Игорь Артемьев на брифинге в Ассоциации европейского бизнеса.

«Мы сейчас обсуждаем с правительством вопрос о том, чтобы отменить "третий лишний". Потому что мы столкнулись, в частности, по лекарствам несколько раз уже с тем, что иностранная компания, которая выходила с отличным ценовым предложением, была снята с торгов, а наши две российские продали нам это лекарство по очень дорогой цене», - сказал он.

ФАС считает, что механизм «третий лишний» должен быть заменен механизмом преференций для российских компаний. «Мы считаем, что механизм "третий лишний" должен быть заменен механизмом преференций. Вот этой 15%-ной [ценовой преференцией], если очень нужно, можно увеличить эту преференцию до 20%», - сказал Артемьев.

В декабре 2015 г. вступило в силу постановление правительства № 1289, согласно которому лекарства иностранного происхождения не могут участвовать в госзакупках при наличии двух и более заявок о поставке аналогичных препаратов происхождением из стран ЕАЭС.

При этом с 1 января 2017 г. действует постановление правительства, утверждающее приоритет товаров российского происхождения, работ и услуг при госзакупках. Согласно ему заявки российских поставщиков оцениваются по предложенной ими цене, сниженной на 15%. В то же время договор на поставку товара или оказание услуг заключается по цене, указанной в заявке, - без учета ценовой преференции.