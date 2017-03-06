Медведев подписал директиву о назначении Иванова-младшего президентом «Алросы»

Правительственная директива о назначении старшего вице-президента Сбербанка Сергея Иванова-младшего президентом алмазодобывающей «Алросы» подписана, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с Ивановым. «Хочу вас проинформировать, пожелать вам успеха в этой непростой работе», - сказал Медведев.

Контракт с Ивановым заключается на три года, следует из информации на сайте правительства. Директива о голосовании членов наблюдательного совета компании утверждена вице-премьером Юрием Трутневым, курирующим «Алросу».

Прежний руководитель «Алросы» Андрей Жарков в конце февраля написал заявление о досрочном уходе по собственному желанию. Контакт с ним истекал в апреле 2018 г.

Сергей Иванов до прихода в апреле 2016 г. в Сбербанк возглавлял в течение пяти лет страховую компанию «Согаз», до того был зампредом правления Газпромбанка. Ему 36 лет.