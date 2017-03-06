Правительство усилило поддержку генерации из бытовых отходов за счет ветряков

Правительство России распространило меры господдержки возобновляемых источников энергии на генерацию путем сжигания твердых бытовых отходов (ТБО), говорится в сообщении правительства. При этом снизятся объемы вводов мощностей по другим типам ВИЭ - ветряным электростанциям и малым ГЭС.

Объемы вводов ВЭС до 2024 г. сократятся на 248,8 МВт. Если в обсуждавшейся ранее концепции речь шла о сокращении вводов в период с 2021 по 2023 г. с 500 МВт до 437,8 МВт ежегодно, то теперь все сокращения пришлись на 2024 г. Целевой объем вводов ВЭС в этом году составит 150,2 МВт против ранее утвержденных 399 МВт.

В части малых ГЭС, если ранее общий объем был утвержден на уровне 751 МВт до 2024 г., то теперь утвержденный объем составляет 425,4 МВт до 2024 г. (сокращение на 325,6 МВт). Здесь «убираются» вводы 141 МВт в 2018 г., вводы в дальнейшем значительно сокращаются.

По солнечной энергетике общий объем вводов до 2024 г. увеличен с 1520 до 1759,4 МВт (+239,4 МВт).

Проект мусоросжигательных заводов «Ростеха» станет частью дорожной карты по переработке мусора, сообщило правительство в конце 2016 г. Минэкономразвития согласовало предельные капитальные затраты на строительство заводов из расчета 30 млрд руб. за один завод, писали «Ведомости». В проекте – четыре завода в Московской области и один в Казани.