Минстрой предлагает создать в России реестр похоронных служб

Минстрой предлагает создать реестр специализированных похоронных служб, а также ввести штрафы до 250 000 руб. организациям, ведущим деятельность без включения в реестр, передает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку соответствующего законопроекта.

В документе говорится, что похоронное обслуживание населения является одной из наиболее социально значимых сфер в стране. Каждый год в России умирает около 2 млн человек.

«К организациям, включаемым в такой реестр, предъявляются требования, в том числе в части наличия материально-технической базы и обученных специалистов. Юридические лица, включенные в реестр специализированных служб, обязаны оказывать гарантированный перечень услуг по погребению любому обратившемуся лицу», - говорится в документе.

Отсутствие внимания к похоронному делу в последние 10 лет привело к свертыванию государственного и муниципального регулирования данной деятельности и снижению уровня правовой защищенности граждан. Отрицательно на положение в отрасли повлияла отмена лицензирования похоронной деятельности в 2003 г.

Минстрой также предлагает штрафовать на сумму до 200 000 руб. за распространение персональных данных умершего.

Федеральный закон о похоронном деле вступит в силу 1 января 2020 г.