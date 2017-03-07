Концерн «Калашников» обсуждает покупку 30% новосибирского Института прикладной физики

Концерн «Калашников» намерен купить у НПО «Курганприбор» 30% новосибирского ОАО «Институт прикладной физики» (ИПФ), который занимается разработкой и производством ракетного вооружения. Это сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров «Курганприбора» Сергея Муратова. «Мы пришли к единому мнению о вхождении в акционерный капитал концерна "Калашников". Вроде договорились. Мы стараемся, чтобы было развитие, и считаем, что у концерна есть очень серьезные ресурсы», - сказал он.

Вхождение института в «Калашников» позволит ему получать больше заказов на разработки как от самого концерна, так и от Министерства обороны и Минпромторга, сказал гендиректор ИПФ Алексей Барышев. Он уточнил, что переговоры находятся на завершающей стадии. «Уже сейчас у нас есть несколько проектов как с концерном, так и с курганскими собственниками», - добавил он. В частности, институт по заказу концерна создает помеховый комплекс для кораблей быстрого реагирования ВМФ.