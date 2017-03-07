Домашний арест Меламеда, обвиняемого в растрате более 220 млн рублей, продлен на два месяца

Мосгорсуд продлил на два месяца - до 11 мая - домашний арест бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда, а также арест бывшего финансового директора корпорации Святослава Понурова, обвиняемых в растрате более 220 млн руб.

Это на месяц меньше, чем ходатайствовало следствие. «Несмотря на то что запрашиваемый следствием срок продления меры пресечения является разумным, суд считает необходимым сократить срок домашнего ареста Меламеда до двух месяцев, то есть до 11 мая. Срок содержания под стражей Понурова также установить до 11 мая», - постановил судья.

Как сообщил следователь в суде, расследование дела носит особо сложный характер в связи с большим объемом материалов, в связи с чем его срок продлен до 11 июня. До этой же даты он просил продлить домашний арест Меламеду и срок содержания под стражей Понурова.

По словам следователя, обвиняемые практически ознакомились с 70 томами уголовного дела.

В свою очередь адвокат Меламеда Руслан Кожура просил ходатайство отклонить и отпустить своего клиента под залог в 100 млн руб. Адвокаты Понурова также возражали против продления меры пресечения.

Меламеду ранее было предъявлено обвинение в организации растраты (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК России). По версии следствия, он устроил в «Роснанотех» подконтрольных ему лиц - Андрея Малышева на должность зампреда правления, а Святослава Понурова - на должность финдиректора. Затем Меламед «инициировал вопрос о привлечении фирмы-советника для оказания корпорации «Роснанотех» услуг, необходимости в которых не было», утверждало следствие.

В 2008 г. Понуров, как председатель тендерного комитета, будучи в сговоре с Меламедом, обеспечил победу в конкурсе по отбору советника фирме «Алемар», после чего разработал проект договора об оказании услуг, который, в свою очередь, подписал Малышев. В дальнейшем все акты приемки оказанных этой фирмой услуг согласовывались Понуровым и утверждались Малышевым. После этого Понуров подписывал предъявляемые счета к оплате. Таким образом, в период с февраля по июль 2009 г. необоснованно были израсходованы средства корпорации на общую сумму более 220 млн руб., считает следствие. При этом «Алемар» в итоге не выполнил заявленные в договоре работы и «с нарушением сроков представил переоформленные инвестиционные проекты, разработанные сотрудниками корпорации».