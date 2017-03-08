Строительство двух дополнительных ниток «Северного потока – 2» может начаться в 2018 году

Nord Stream 2 планирует получить в I квартале 2018 г. от стран Евросоюза разрешение на строительство двух дополнительных ниток магистрального газопровода «Северный поток - 2». После этого компания сразу же приступит к строительным работам. Об этом, выступая на международной конференции CERAweek, сказал коммерческий директор Nord Stream 2 Рейнхард Онтид.

«В I квартале следующего года мы планируем получить разрешение и непосредственно после этого приступить к строительным работам на двух дополнительных нитках. В конце 2019 г. ожидаем завершения строительства, и к 2020 г. будет введен в эксплуатацию проект», - сказал он.

В конце 2016 г. Nord Stream 2 и Allseas подписали соглашение о намерениях по обеспечению мощностей для морской трубоукладки газопровода «Северный поток – 2» для «Газпрома» через Балтийское море. Соглашение обеспечивает выполнение работ по морской трубоукладке первой нитки компанией Allseas и предусматривает возможность законтрактовать у Allseas мощности для укладки второй нитки в течение I квартала 2017 г.