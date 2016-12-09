Allseas построит «Северный поток – 2» для «Газпрома»

Тендер дочерней структуры «Газпрома» Nord Stream 2 AG на укладку первой морской нитки трубопровода «Северный поток - 2» выиграла швейцарская Allseas. Об этом говорится в сообщении Nord Stream 2. Компании подписали в пятницу соглашение о намерениях, которое включает возможность законтрактовать у Allseas мощности для укладки второй нитки в течение I квартала 2017 г. В этот период продолжатся переговоры по финализации условий контракта, сообщил Nord Stream 2. Стоимость работ не раскрывается. Представитель проектной компании отказался от комментария о других участниках тендера и условиях, которые они предлагали.

Строительством «Северного потока - 2» интересовались также итальянская Saipem, французская Technip и ряд российских компаний, писала Thе Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Днем ранее «Газпром» сообщил о том, что Allseas будет строить первую и, возможно, вторую нитки трубопровода «Турецкий поток».

Тендеры по поставке материалов и услуг для проекта, включая трубоукладку в прибрежных водах в России и Германии, продолжаются. Их итоги планируется подвести в 2017 г., уточнил представитель Nord Stream 2. Заявки на проведение работ у берегов Германии принимаются до 9 января, у берегов России - до 30 января, по данным WSJ.

Ввод «Северного потока – 2» намечен на 2019 г. Трубопровод протяженностью около 1200 км должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии и стать альтернативой транзиту через Украину. Пропускная способность каждой из двух ниток – 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока», маршрут которого в основном повторит.

Для проекта произведено более 280 км труб на трех заводах (Europipe, OMK и ЧТПЗ), сообщает Nord Stream 2. К концу 2016 г. 25% труб для первой нитки будет доставлено на складские терминалы в Котку (Финляндия) и Мукран (Германия). Нанесение утяжеляющего бетонного покрытия запланировано на 2017 г. Контракт на обетонирование и логистику подписан с компанией Wasco Coatings. Подана заявка в правительство Швеции на получение разрешения на строительство. Подача заявок в остальных четырех странах (Россия, Финляндия, Дания и Германия) запланирована на 2017 г., затем во всех пяти странах в 2017 г. пройдут общественные консультации.