Путин: «Северный поток-2» будет реализован несмотря на препоны

Президент России Владимир Путин уверен, что проект «Северный поток-2» будет реализован несмотря на препоны от ряда стран. Он пояснил, что они возражают против этого проекта, так как теряют выгоду в виде транзитной платы.

«Но в конечном итоге плата за транзит ложится на покупателя, в конечную цену», - отметил Путин на встрече с рабочими трубопрокатного завода.

Российский лидер напомнил, что в настоящий момент Россия поставляет исправно большие объемы газа своим партнерам за рубежом и при этом обеспечивает и собственные нужды.

Он подчеркнул, что пока ни один из участников проекта «Северный поток - 2» не выразил желания его покинуть.