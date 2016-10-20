Первые секции «Северного потока – 2» будут сданы в ноябре

Первые секции газопровода «Северный поток - 2» будут сданы в ноябре 2016 г., заявил, директор по коммуникациям компании – оператора проекта Nord Stream 2 AG Ульрих Лиссек. Он уточнил, что сварка секций уже началась.

«В конце года будет заключено еще одно соглашение по прокладке двух участков, сварка секций уже началась, первые секции будут сданы в ноябре», - сказал он, отметив, что работа над проектом идет по плану.

«Северный поток - 2» предусматривает строительство двух ниток морского газопровода совокупной мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря, сообщает ТАСС.