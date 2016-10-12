«Газпром» ожидает подписания соглашений по финансированию «Северного потока – 2» в 2016 году

«Газпром» рассчитывает на подписание соглашений по финансированию «Северного потока - 2» до конца года, заявил зампред правления компании Александр Медведев.

«Срок реализации привязан к срокам финансирования. Если бы вы спросили мой прогноз, то я думаю, до конца года соглашения будут подписаны», - сказал Медведев в эфире телеканала «Россия 24».

Проект «Турецкий поток» был анонсирован российским руководством в декабре 2014 г. в качестве замены «Южного потока». Он предполагает строительство четырех ниток газопровода мощностью 15,75 млрд куб. м каждая через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией.

«Северный поток - 2» предусматривает строительство двух ниток морского газопровода совокупной мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря, сообщает ТАСС.