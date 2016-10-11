Газ по «Северному потоку – 2» и по «Турецкому потоку» не будет конкурировать в Европе – Миллер

Газ по «Северному потоку – 2» и по «Турецкому потоку» не будет конкурировать на рынках Европы, считает руководитель российского газового концерна Алексей Миллер.

«Тот газ, который пойдет по "Турецкому потоку" в направлении европейского рынка, не будет конкурировать с российским газом, который пойдет в Европу по проекту "Северный поток – 2", – сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Миллера, «это совершенно разные целевые рынки», по «Северному потоку – 2» они значительно больше – через Балтийское море напрямую в Германию и ЕС. «Целевой рынок поставок здесь ("Турецкий поток") – это Южная и Юго-Восточная Европа», – добавил Миллер.