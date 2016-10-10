Морским участком «Турецкого потока» займется Россия, сухопутным – Турция

Строительством морского участка «Турецкого потока» будет заниматься российская компания, сухопутного участка первой нитки газопровода - турецкая. Для строительства второй нитки может быть создано совместное предприятие. С таким заявлением выступил министр энергетики России Александр Новак.

«Российская компания будет строить и владеть морским участком, сухопутным участком будет владеть для турецких потребителей непосредственно турецкая компания, скорее всего «Боташ», - сказал он.

По его словам, для второй нитки «будет совместное предприятие создано». Морской участок трубопровода в любом случае остается за Россией. «Морским участком всем будет владеть российская компания и эксплуатировать его, обе ветки», - пояснил Новак, добавив, что это предусмотрено соглашением.

«У нас уполномоченные компании "Газпром" и "Боташ" - собственно, они будут определять - либо сами, либо, может быть, какие-то дочерние общества будут созданы. Сейчас это не принципиально», - добавил министр.