Москва и Астана договорились о рейсах из «Жуковского» – «Коммерсантъ»

Казахстан признал подмосковный аэропорт «Жуковский» региональным и разрешил российским авиакомпаниям выполнять из него рейсы в Астану и Алма-Ату, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Министерстве транспорта России.

Москва, по данным издания, в обмен разрешила казахской Air Astana летать по транссибирским трассам в Монголию без роялти, которые обычно платят иностранные перевозчики.

Кроме того, авиавласти двух стран договорились назначать двух перевозчиков с каждой стороны на маршрутах между Россией и Казахстаном с частотой семь рейсов в неделю и возможностью дальнейшего увеличения до 14 рейсов, отмечают источники газеты.