«Домодедово» пожаловалось в ФАС на региональный статус «Жуковского»

Аэропорт «Домодедово» в 2016 г. направил в ФАС жалобу на немосковский статус нового аэропорта «Жуковский», рассказали два федеральных чиновника и человек, близкий к руководству владельца «Жуковского», компании «Рампорт аэро» (74% минус 1 акция – у литовской Avia Solutions Group, блокпакет – у структур «Ростеха»). Служба направляла запрос в Минтранс, но дело по жалобе не возбуждалось, говорит один чиновник. Вопрос сложный, добавляет второй: документов, регламентирующих территориальное назначение аэропортов, нет. ФАС, по его словам, вопрос интересен с точки зрения, не создало ли это назначение преференций «Жуковскому».

ФАС уже дала ответ «Домодедово», утверждает ее представитель, но не уточняет какой.

«Жуковский» (до 2016 г. «Раменское») строился с 2013 г. как четвертый московский аэропорт с целью разгрузить действующие – «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово». Он открылся 30 мая 2016 г. и принял первый рейс 12 сентября.

Минтранс определил «Жуковский» аэропортом не Москвы, а г. Раменское. Процедуры такого назначения нет, Минтранс просто составляет списки маршрутов, а в переписке с авиационными властями других стран информирует о территориальной принадлежности аэропорта, рассказывал федеральный чиновник. По его словам, региональный статус должен был помочь «Жуковскому» в развитии международных перевозок, ведь свободных прав на популярные маршруты из самой Москвы нет. Представитель Минтранса добавляет, что в апреле 2016 г. распоряжением правительства был утвержден список аэропортов федерального значения (его готовил Минтранс), в нем «Жуковский» не относится к Москве. Обращение «Домодедово» в ФАС он не комментирует.

Выбор маршрута Таджикистан и Казахстан считают «Жуковский» московским аэропортом и для поддержки национальных перевозчиков не хотели расширять провозные емкости на линиях из Москвы. Таджикистан разрешил «Уральским авиалиниям» летать в Душанбе и Худжанд только после угрозы России прекратить авиасообщение между двумя странами, «Ямалу» разрешил летать с конца марта – после запрета России таджикской Somon Air летать в регионы. Казахстан разрешил «Уральским авиалиниям» полеты в Астану и Алма-Ату в конце декабря, хотя Россия назначила перевозчика еще в августе (полеты еще не начала).

Региональный статус «Жуковского» не понравился не только московским аэропортам, но и авиационным регуляторам других стран (см. врез).

Сейчас из «Жуковского» выполняются только международные рейсы, причем в Бишкек, Ош, Худжанд и Душанбе свободных прав из Москвы нет. В Минск из «Жуковского» восемь раз в неделю летает белорусская «Белавиа», которая также летает из «Домодедово» (не менее шести раз в сутки). Минимальная цена билета из «Жуковского» в 1,7–2 раза ниже, чем из «Домодедово».

Представитель «Рампорт аэро» на запрос не ответил. Переписка с ФАС конфиденциальна, говорит представитель «Домодедово». В 2016 г. «Жуковский» принял 53 000 пассажиров, «Домодедово» – 28,5 млн.

«Жуковский» расположен ближе всего к «Домодедово». Он забирает пассажиров, хоть и немного, и создает дополнительную нагрузку на воздушное пространство вокруг «Домодедово», – говорит ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта Федор Борисов. – Не совсем понятно, почему аэропорт в равных с другими условиях («Шереметьево» и «Домодедово» тоже расположены в области) имеет другой статус, этот вопрос и дальше будет вызывать конфликты с другими аэропортами и странами».

«Домодедово» лишь просит службу сформулировать свою позицию по данному вопросу, не призывая к каким-либо действиям», – уточняет человек, видевший обращение.

«С точки зрения права, раз Минтранс не издавал никаких актов, определяющих статус «Жуковского» именно как аэропорта г. Раменское, ФАС не может требовать от министерства их отмены в связи с нарушением антимонопольного законодательства», – считает исполнительный директор Heads Consulting Никита Куликов. Судя по всему, принадлежность «Жуковского» для Минтранса принципиальна и вряд ли будет пересмотрена, резюмирует старший юрист бюро А2 Мария Понаморева.