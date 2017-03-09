Белоруссия запретила ввоз птицы из Московской области

Белоруссия запретила ввоз птицы из Московской области из-за зарегистрированного в регионе случая заболевания птиц высокопатогенным гриппом. Об этом сообщает департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии.

Временные ограничения были введены с 8 марта и затронули ввоз живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, сообщает ведомство.

Кроме того, запрет распространяется на корма и кормовые добавки из птицы, корма и кормовые добавки растительного происхождения, охотничьи трофеи, а также бывшее в употреблении оборудование для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы.

6 марта Роспотребнадзор подтвердил факт возникновения очага птичьего гриппа на птицефабрике в Подмосковье. По данным источника агентства, знакомого с ситуацией, очаги выявлены на двух подмосковных птицефабриках: в Щелковском и Сергиево-Посадском районах.