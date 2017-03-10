ФАС заподозрила Lenovo в ограничении конкуренции при обслуживании техники

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку и сбор дополнительный данных в отношении российского подразделения Lenovо - ООО «Леново Восточная Европа/Азия» - и авторизованных сервисных центров компании. Ее подозревают в нарушении антимонопольного законодательства, говорится в сообщении ведомства.

Поводом для проверки послужила жалоба, согласно которой авторизованные сервисные центры Lenovo отдают приоритет в обслуживании электронной техники крупным федеральным торговым сетям (продавцам техники). «Это может свидетельствовать о возможном антиконкурентном соглашении со стороны сервисных центров, ООО "Леново Восточная Европа/Азия" и федеральных торговых сетей. Компании среднего и малого бизнеса могут оказаться в неравных условиях с торговыми сетями», - отмечает ФАС.

«Просим хозяйствующие субъекты сообщать в ФАС России всю известную информацию о нарушениях антимонопольного законодательства при продаже и обслуживании электронной техники торговой марки Lenovo», - заявил начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

В конце февраля руководитель ФАС Игорь Артемьев обещал в течение 1,5–2 месяцев представить правительству согласованный с профильными ведомствами законопроект об оборотном штрафе в 1% для компаний, противодействующих проверкам ФАС. «Это закон, который мы назовем «законом имени компании Lenovo», - сказал тогда руководитель антимонопольной службы. «Lenovo нас не пустила на проверку. Спасибо им, потому что это стало двигать нашу мысль. Передайте мою признательность компании и лично тому менеджеру, который принимал решение нас не пустить», – сказал Артемьев.

До этого ФАС завершила проверку Lenovo и HP и обнаружила признаки незаконной координации. Речь идет о закупках компьютеров и программного обеспечения для Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы и Пенсионного фонда. Сумма торгов, охваченных картелем, - 2,2 млрд руб., сообщала служба.