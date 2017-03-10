Песков: Сечин и Новак встретились у Путина с новым руководителем ExxonMobil

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и министр энергетики России Александр Новак были на встрече президента Владимира Путина с новым гендиректором ExxonMobil Дарреном Вудсом в четверг, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Действительно, присутствовал Сечин, и министр энергетики тоже присутствовал», - сказал он журналистам. О чем говорилось на встрече, Песков не уточнил.

На вопрос журналиста, запланированы ли у Путина встречи с другим крупным американским бизнесом, Песков ответил, что пока таких планов нет. «Но они появляются по мере необходимости, и каких-то ограничений здесь нет», - констатировал он. ExxonMobil пользуется особым вниманием российского руководства, заметил Песков, поскольку это большая компания, она является крупным инвестором в российскую экономику.

«Российские власти готовы продолжать делать все возможное, чтобы поддерживать комфортную среду обитания для иностранного бизнеса и иностранных инвесторов в нашей стране», - сказал Песков журналистам, уточнив, что речь и о мелком и среднем бизнесе.

ExxonMobil активно работает в России еще с 1990-х гг. и многого добилась благодаря бывшему руководителю - нынешнему госсекретарю США Рексу Тиллерсону. ExxonMobil также много сотрудничает с «Роснефтью» – и в России, и в других странах (например, в иракском Курдистане и Мозамбике). После введенных в 2014 г. санкций, запретивших западным компаниям поставлять оборудование для работ в российской части Арктики, на глубоководном шельфе и для освоения месторождений с трудноизвлекаемой нефтью, ExxonMobil свернула 10 совместных проектов с «Роснефтью» и в начале 2015 г. оценила понесенные из-за этого потери в $1 млрд.