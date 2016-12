Трамп выбрал гендиректора Exxon Mobil на пост государственного секретаря

Дональд Трамп сообщил о назначении госсекретарем США Рекса Тиллерсона, генерального директора крупнейшей публичной нефтяной компании мира Exxon Mobil. Кандидатура Тиллерсона возникла последней, но он произвел на Трампа впечатление своими успехами при заключении сделок в десятках стран мира, от России и Венесуэлы до Катара и иракского Курдистана. Один из советников избранного президента назвал Тиллерсона человеком «трамповской закалки», пишет The Wall Street Journal.

Тиллерсон принял предложение возглавить госдепартамент, сообщает Bloomberg со ссылкой на члена команды Трампа, которая занимается формированием его администрации.

На пост госсекретаря рассматривалось около пяти кандидатур, включая бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, который активно поддерживал Трампа во время предвыборной кампании, и бывшего губернатора Массачусетса, а также кандидата в президенты от республиканцев на выборах 2012 г. Митта Ромни. Последний во время нынешней кампании критиковал Трампа, даже называл его «мошенником» и «фальшивкой», но после избрания бизнесмена президентом они стали налаживать отношения. Однако слишком активная критика президента Владимира Путина со стороны Ромни снизила его шансы, пишет Financial Times (FT). А члены команды Трампа предупредили, что он может потерять ряд сторонников, если выберет Ромни, добавляет The New York Times (NYT). По ее информации, Трамп более двух часов общался с Тиллерсоном в воскресенье и затем сказал своим помощником, что он человек из другой «лиги», чем другие кандидаты. В числе потенциальных кандидатов был также бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

В итоге Трамп решил рискнуть и предложить Тиллерсона, несмотря на то что процедура его утверждения в сенатском комитете по международным отношениям грозит превратиться в настоящую драку, пишет NYT.

Дональд Трамп и его связи с Россией

Charles Tasnadi / AP В 1986 г. Дональд Трамп и посол СССР в США Юрий Дубинин (на фото) встретились в Нью-Йорке за ланчем, где обсудили расположенный на Пятой авеню небоскреб «Трамп-тауэр». «Слово за слово, и вот я уже говорю о строительстве большого роскошного отеля напротив Кремля в партнерстве с советским правительством», - вспоминал бизнесмен этот разговор в книге «Искусство заключать сделки». По приглашению Дубинина Трамп прилетал в Москву, чтобы обсудить проект гостиницы 1/14 Richard Drew / AP Гостиницу в Москве так и не построили, но помощникам Трампа удалось договориться о том, что Михаил Горбачев с супругой посетят «Трамп-тауэр» во время визита в Нью-Йорк в 1988 г. Однако Горбачев ограничился другими достопримечательностями Манхэттена (на фото в центре), так и не доехав до Трампа. А миллиардер кинулся приветствовать в вестибюле своей башни человека, похожего на советского лидера, — как сообщало AP, это был победитель конкурса двойников Горбачева, которого привезли журналисты одного из телеканалов, чтобы разыграть Трампа 2/14 Илона Колесниченко / ТАСС Трамп не утратил интереса к России и после распада СССР. В 1997 г. он пытался добиться разрешения на установку на Гудзоне гигантской статуи Христофора Колумба работы Зураба Церетели. Памятник, превосходящий высотой Статую свободы, отказались принять несколько городов США, в итоге его установили в Пуэрто-Рико только в июне 2016 г. 3/14 K.C. Alfred / Zuma / TASS Согласно изученным FT реестрам прав на недвижимое имущество в США, в 2000-е гг. россияне потратили миллионы долларов на недвижимость в объектах, построенных компанией Трампа, особенно в Майами. В Trump Organisation заявляли, что не думают, будто россияне могли потратить на эти покупки больше денег, чем клиенты из других стран 4/14 Danny Moloshok / AP В 2005 г. Трамп в партнерстве с компанией Drinks Americas запустил продажу водки под собственным брендом. Как уверял миллиардер, к лету 2006 г. коктейль T&T («Трамп с тоником») должен был стать самым популярным в США. Премиальная версия водки Трампа 24K Super Premium Vodka продавалась в бутылках, украшенных золотой буквой Т в 24 карата. Трамп привез водку на «Ярмарку миллионеров» в Москву в 2007 г. Однако в итоге его водочный проект провалился и был свернут 5/14 Steve Mitchell / AP В 2008 г. российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел у Трампа его особняк в Палм-Бич за $95 млн. Это была самая крупная сделка Трампа с кем-либо из России и одна из крупнейших сделок в Палм-Бич. Она оказалась очень прибыльной для американского миллиардера: сам он купил этот особняк четырьмя годами ранее всего за $41 млн. Трамп отрицал, что был знаком с Рыболовлевым, и уверял, что покупатель особняка оказался россиянином по чистой случайности 6/14 Cheryl Senter / AP Во время маркетинговой кампании проекта Trump SoHo сын миллиардера Эрик Трамп (на фото слева) заявил журналистам, что «русские — лучшие покупатели недвижимости», а сам миллиардер добавил, что ему «очень нравится Владимир Путин». Другой его сын, Дональд Трамп-младший, признался изданию eTurboNews, что россияне составляют непропорционально большую долю клиентов во многих проектах, принадлежащих семье. «Мы видим, что деньги из России текут рекой», — передает его слова FT 7/14 Екатерина Чеснокова / РИА Новости В 2013 г. бизнесмен Арас Агаларов (на фото справа) договорился с Трампом о проведении в Москве конкурса красоты «Мисс Вселенная» (тогда Трамп владел правами на него). Сумма сделки составила $14 млн. Трамп пригласил на конкурс Владимира Путина, написав в Twitter, что тот может стать его «новым лучшим другом», если придет. Вместо Путина на шоу присутствовал Владимир Кожин, тогда занимавший должность управляющего делами президента. Агаларов тогда же заявлял, что договорился с Трампом о строительстве «Трамп-тауэр» в Москве 8/14 Mindaugas Kulbis / AP Вопрос о связях Трампа с Россией активно обсуждается во время нынешней президентской кампании. Так, миллиардер привлек внимание высказываниями в поддержку Путина и его политики. Тот, в свою очередь, в декабре 2015 г. назвал Трампа «талантливым», бизнесмен счел этот комплимент «большой честью». На встрече с журналистами в 2014 г. Трамп утверждал, что говорил с Путиным «опосредованно и напрямую» и тот был очень приятным собеседником. Впоследствии Трамп отрицал, что когда-либо встречался с Путиным 9/14 Rick Wilking / Reuters Несколько человек, работавших с Трампом во время президентской кампании, оказались связаны с Россией. Начальник предвыборного штаба Пол Манафорт (на фото) в августе 2016 г. ушел в отставку на фоне скандала , связанного с его работой консультантом бывшего президента Украины Виктора Януковича. После бегства последнего в 2014 г. власти Украины обнаружили финансовые документы, согласно которым Манафорт мог получить от Партии регионов $12,7 млн. Сам он это отрицал. Переводчик, работавший с Манафортом на Украине, по словам коллег, имел отношение к российской военной разведке, пишет FT 10/14 Evan Vucci / AP В отставку ушел и консультант по внешней политике Картер Пейдж, когда-то работавший в российском офисе Merrill Lynch и консультировавший «Газпром». Пейджа заподозрили в частных переговорах с российскими чиновниками о снятии санкций в случае победы Трампа, один из сенаторов попросил ФБР провести расследование. А советник Трампа по национальной безопасности генерал Майкл Флинн (на фото), выступающий за более тесные связи с Россией, признавался в интервью, что ему заплатили за участие и выступление на юбилее телеканала RT, где он сидел рядом с Путиным 11/14 Patrick Semansky / AP «Может быть, никакого взлома [ переписки демократов ] и не было, но они все время обвиняют Россию — это потому, что они хотят опорочить меня связями с Россией. Я знаю о России, но не знаю ничего о ее внутренних делах. У меня нет бизнеса и нет кредитов в России», — заявил Трамп во время вторых теледебатов. «Trump Organisation не имеет никакой собственности в России, и публикации в прессе на эту тему сфабрикованы», — передает FT слова вице-президента и специального советника Trump Organisation Майкла Коэна 12/14 Allen Eyestone / Zuma / TASS Автор книги «Правда о Трампе» Майкл Д’Антонио считает, что кандидата от республиканцев привлекают сила и жесткость российских олигархов, а также их богатство. «Фактически его можно назвать "Красный Дональд". Он уделяет России значительное внимание, и это, конечно, заставляет людей задаваться вопросами», — говорит Д’Антонио 13/14 Mladen Antonov / AP Бывший посол США в России и советник Барака Обамы Майкл Макфол считает заявления Трампа о российской политике «пугающими». «Предпочел бы Путин, чтобы президентом стал Трамп? Конечно же, да. Почему бы ему не хотеть этого? Трамп высказывается в поддержку политики Путина», — заключает Макфол 14/14

Сенаторам-республиканцам, занимающим жесткую позицию по отношению к России, очень не нравятся близкие отношения Тиллерсона с Путиным, который даже в 2013 г. наградил его орденом Дружбы. Сенатор Джон Маккейн в воскресенье назвал связи Тиллерсона с Путиным «поводом для беспокойства» и пообещал тщательно их изучить, если руководитель ExxonMobil будет номинирован на пост госсекретаря. А член комитета по международным отношениям Марко Рубио написал в Twitter: «Быть «другом Владимира» - не то качество, которое я надеюсь увидеть в госсекретаре».

Сенаторы-демократы также предупредили, что будут пристально изучать его связи с Россией. В комитете по международным отношениям девять демократов и десять республиканцев: если первые выступят против Тиллерсона, достаточно будет, чтобы к ним примкнул лишь один республиканец, чтобы заблокировать назначение бизнесмена, отмечает FT.

ExxonMobil активно работает в России еще с 1990-х гг. и многого добилась именно благодаря Тиллерсону. ExxonMobil также много сотрудничает с «Роснефтью» – и в России, и в других странах (например, в иракском Курдистане и Мозамбике).

Введенные в 2014 г. санкции против России, в частности, запретили западным компаниям поставлять оборудование для работ в российской части Арктики, на глубоководном шельфе и для освоения месторождений с трудноизвлекаемой нефтью, а также оказывать услуги для таких проектов. Из-за этого Exxon Mobil свернула 10 совместных проектов с «Роснефтью» - и в начале 2015 г. оценила понесенные из-за этого потери в $1 млрд.

С закрытием одного из этих проектов пришлось повременить: если прочие были свернуты, как требовалось, к концу сентября 2014 г., то для остановки работ на скважине «Университетская-1» в Карском море ExxonMobil попросила у министерства финансов США, следящего за исполнением санкций, больше времени. Компания объяснила это сложностью работ и непростой экологической ситуацией. И как раз за предоставленные дополнительные две недели была найдена нефть. «Роснефть» назвала месторождение «Победа».

Тиллерсон по плану должен был покинуть пост гендиректора ExxonMobil в 2017 г. Согласно финансовой отчетности компании ему принадлежат ее акции на $218 млн, а его пенсионный план оценивается почти в $70 млн.

Вовлеченность Тиллерсона и Exxon Mobil в российский энергетический сектор может создать конфликт между его интересами как нефтяника и его ролью как главного дипломата США, пишет NYT. «Вероятность того, что ДНК Exxon Mobil будет определять его взгляд на Россию, близка к 100%», - приводит газета мнение Роберта Уэйссмана, президента вашингтонской общественной организации Public Citizen.

«В ранге госсекретаря ему придется вести переговоры с мировыми лидерами, такими как Владимир Путин, – рассуждает Майкл Клэр, профессор Hampshire College и автор книги о стремлении стран разрабатывать нефтяные запасы в Арктике. – И возникает вопрос, чем будут определяться те договоренности, которых он достигает, – интересами его компании или интересами Соединенных Штатов и их союзников».