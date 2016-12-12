Путин принимал кандидата на пост госсекретаря США и наградил его Орденом дружбы

В Кремле подтвердили, что президент Владимир Путин имел контакты с руководителем нефтяной компании ExxonMobil Рексом Тиллерсоном, которого называют основным кандидатом на пост госсекретаря США в администрации избранного президента Дональда Трампа.

«У них были деловые встречи. Действительно, президент [Владимир Путин] несколько раз принимал господина Тиллерсона, в том числе вместе с его тогдашними партнерами в России», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты попросили Пескова объяснить, за что Тиллерсон получил российский Орден дружбы от российского президента. «Орден дружбы традиционно вручается за усилия и деятельность по развитию сотрудничество в каких-то конкретных областях или за налаживание добрых международных отношений, то есть за вклад в развитие международных отношений», - сказал Песков.

Американские СМИ сообщили, что наиболее вероятной кандидатурой на пост госсекретаря в администрации Трампа является руководитель нефтяной компании ExxonMobil Тиллерсон. Телеканал NBC News, ссылаясь на свои информированные источники, сообщил, что Трамп уже принял решение о назначении Тиллерсона на пост главы американской дипломатии в своем правительстве. В списке вероятных кандидатов на этот пост пока фигурируют также бывший губернатор Массачусестса Митт Ромни, экс-глава ЦРУ Дэвид Петрэус и сенатор от штата Теннеси Боб Коркер.

После введения санкций в 2014 г. корпорация Тиллерсона продолжала сотрудничество с российской компанией Роснефть. В декабре 2016 г. бизнесмена стали называть в числе возможных кандидатов на должность главы американской дипломатии в будущем кабинете Трампа. 6 декабря избранный президент провел личную встречу с главой ExxonMobil в нью-йоркской «Трамп тауэр».

Журнал Forbes по итогам 2015 г. поместил Тиллерсона на 25-е место в рейтинге наиболее влиятельных людей мира. Указом президента Российской Федерации № 1342 от 20 сентября 2012 г. он награжден Орденом дружбы.