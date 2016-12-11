Трамп не подтвердил назначение директора ExxonMobil на пост госсекретаря США

Избранный президент США Дональд Трамп пока не подтвердил информацию о назначении председателя совета директоров компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря, сообщает NBC News. По данным телеканала, Трамп может сообщить окончательное решение на следующей неделе.

Представитель Трампа подтвердил, что политик встречался с Тиллерсоном в субботу. По данным некоторых СМИ председатель ExxonMobil заявил, что согласен возглавить Госдепартамент США. Также сообщается, что он уже уведомил правление своей компании о новом назначении.

При этом сам избранный президент пока никак не прокомментировал эту информацию. Ранее Трамп рассматривал на эту должность бывшего постпреда США при ООН Джона Болтона. Теперь СМИ сообщают, что он может стать заместителем Тиллерсона и заниматься повседневной работой ведомства.