Штаб Трампа высмеял доклад ЦРУ о влиянии России на выборы в США

Представители переходного штаба избранного президента США Дональда Трампа прокомментировали сообщения СМИ о том, что ЦРУ подозревает Россию в оказании влияния на исход выборов.

«Это те же самые люди, которые утверждали, что Саддам Хусейн будто бы обладал оружием массового уничтожения», – заявили в штабе Трампа.

«Выборы давным-давно завершились одной из самых больших в истории побед выборщиков. Настало время двигаться, делать Америку снова великой», – добавили представители избранного президента.

Ранее газета Washington Post сообщала о секретном докладе ЦРУ, согласно которому Россия пыталась с помощью хакерских атак оказать влияние на президентские выборы в США, поддерживая кандидатуру Трампа.

В Белом доме подтвердили, что президент Барак Обама дал разведслужбам указание провести расследование хакерских атак на США, но о каком-либо докладе ЦРУ официально не сообщалось.