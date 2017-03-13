«Русагро» может направить 6,62 млрд рублей на дивиденды за 2016 год

Совет директоров «Русагро» рекомендовал направить на дивиденды за 2016 г. 6,62 млрд руб., или 48% чистого дохода компании за прошлый год. Это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании. За первую половину 2016 г. «Русагро» выплатила 2 млрд руб. дивидендов. За второе полугодие, следовательно, может быть выплачено 4,62 млрд руб. (171,75 руб. за акцию и 34,35 руб. за депозитарную расписку), отмечается в сообщении.

Дивиденды «Русагро» за первое полугодие 2015 г. составили 1,8 млрд руб., в целом за 2015 г. – 7,1 млрд руб.

Собрание акционеров рассмотрит этот вопрос 13 апреля. Дивиденды будут выплачены до 28 апреля включительно.

По итогам 2016 г. чистая прибыль «Русагро» по МСФО снизилась в 1,7 раза и составила 13,68 млрд руб., выручка выросла на 16,3% до 84,26 млрд руб., напоминает ТАСС.