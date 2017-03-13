Силуанов: Минфин думает о включении табака в ЕГАИС

Минфин обсуждает возможность включения табака в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) по аналогии с алкоголем, подтвердил министр финансов Антон Силуанов, выступая на «Неделе бизнеса».

«У нас есть несколько систем (отслеживания товаров) – ЕГАИС, маркировка для отдельных видов продукции, контрольно-кассовая техника. Дальше еще и табак предлагается подключить к ЕГАИС», – сказал министр. По его словам, Минфин ставит перед собой задачу унификации систем отслеживания товаров.

Как писали «Ведомости», с предложением распространить ЕГАИС на производство и розничные продажи табачной продукции к президенту Владимиру Путину обратился вице-премьер Александр Хлопонин. Он также предложил передать надзор за отраслью Росалкогольрегулированию (РАР).

По данным Федерального казначейства, доходы бюджета от табачных акцизов в 2016 г. выросли на 79% до 483,3 млрд руб. Нелегальный рынок табачной продукции в России Nielsen оценивает в 2,2%, причем 1,78% рынка приходится на контрабандные сигареты, 0,3% – на контрафакт и 0,15% – на сигареты, предназначенные для сетей duty free.