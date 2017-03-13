ФАС заблокировала сделку по покупке Brunswick Rail из-за аффилированности покупателя с «СГ-трансом»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказала холдинговой компании Amalgam Rail Investment Ltd (ARI, Виргинские острова) в согласовании сделки «на приобретение прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности» компаний, входящих в группу Brunswick Rail: ООО «Брансвик рейл», ООО «Профтранс», ООО «Профэкспотранс», ООО «Брансвик рейл менеджмент».

Конечным выгодоприобретателем сделки является Илья Беляев, который, как заявляет ведомство, входит в совет директоров ж/д оператора "СГ-транс". Таким образом, сделка может создать условия для ограничения конкуренции на рынке по предоставлению вагонов, говорится в сообщении ФАС.

Согласно информации на сайте «СГ-транса», Беляев входил в совет директоров компании до конца 2016 г., в действующем составе его нет.

Топ-менеджер является гендиректором инвестиционной компании ООО «Супремум капитал», говорится на сайте этой компании. До 2011 г. занимал должность вице-президента по инвестиционным банковским вопросам в Barclays Capital, также работал в JPMorgan и «ВЭБ капитале». Имеет опыт создания и управления несколькими стартап-проектами в сфере образования и телекоммуникаций в России.

В феврале стало известно, что ARI – компания бывшего директора Brunswick Rail Владимира Лелекова Amalgam Rail Investment Ltd. покупает 100% Brunswick Rail. Стоимость сделки оценивалась примерно в $25 млн, сообщали источники «Ведомостей».

Brunswick Rail – лизинговая компания, которая также имеет собственную операторскую структуру. Сейчас, по данным компании, ее парк состоит почти из 26 000 вагонов.