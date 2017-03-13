ФАС вновь настаивает на введении «гибкого акциза» на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России настаивает на необходимости вернуться к обсуждению законодательных поправок, предполагающих регулярную корректировку величины акцизов на топливо в зависимости от экономической конъюнктуры, заявил замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

«Задача – в рамках налогового маневра провести дополнительное обсуждение этого вопроса (о проблеме высоких акцизов) и, в частности, вопроса о внедрении так называемого гибкого акциза», – сказал Голомолзин в понедельник в ходе налогового форума в рамках «Недели российского бизнеса».

Он отметил, что в рамках налогового маневра предполагалось, что акцизы будут снижаться.

«Однако мы сейчас находимся на этапе, когда акцизы находятся на достаточно высоком уровне, и не всегда это связано с учетом конъюнктуры на рынках», – сказал замглавы службы.

«Наряду с механизмом установления пошлин, наряду с механизмом установления НДПИ гибкими должны быть и акцизы. Тогда – с учетом конъюнктуры – это позволит эффективно и функционировать, и развиваться предприятиям в этом секторе», – сказал Голомолзин.