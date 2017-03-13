ЕК опубликовала предложения «Газпрома» по урегулированию антимонопольного дела

Еврокомиссия удовлетворена предложениями об урегулировании антимонопольного дела, поступившими от «Газпрома», говорится в официальном сообщении ЕК. Из релиза следует, что «Газпром» согласился снять все ограничения на реэкспорт газа в Центральной и Восточной Европе, ввести конкурентное ценообразование в Болгарии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше, привязанное к западноевропейским газовым хабам, и отказаться от нерыночных преимуществ, полученных за счет контроля над газотранспортной и газораспределительной инфрастуктурой.

ЕК в течение семи недель ждет от клиентов «Газпрома» в Европе и прочих заинтересованных лиц замечаний и поправок в связи с предложением «Газпрома», после чего может заключить с российской компанией юридически обязывающее соглашение. Если после этого российская компания нарушит свои обязательства, ей может грозить штраф до 10% оборота.

Предложения «Газпрома» приветствовала еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер.

ЕК считает, что «Газпром» нарушил антимонопольное законодательство Евросоюза, злоупотребив доминирующей позицией на рынках Центральной и Восточной Европы. Концерн пытался разделить газовые рынки в регионе, к примеру мешая трансграничной перепродаже газа. Это, по мнению ЕК, позволило концерну завышать цены на газ в отдельных странах. В частности, страны Балтики и Болгария не имеют достаточной инфраструктуры, связывающей их с остальным Евросоюзом. Антимонопальный штраф ЕК для «Газпрома» мог составить $6,5 млрд.