«Зарубежнефть» и «Росгеология» могут в ближайшее время подписать контракты с Ираном

«Зарубежнефть» и «Росгеология» могут в ближайшее время подписать контракты по работе в Иране, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

«Два проекта договора в высокой степени готовности контрактов: "Зарубежнефть" и "Росгеология". Надеемся, что эти контракты будут подписаны во время визита», - сказал он.

Несколько лет назад «Зарубежнефть» подписала с Ираном меморандум, который предполагает возможность участия в геологоразведочных проектах на территории страны. Позже «Зарубежнефть» проявляла интерес к разработке месторождения Шангуле.

«Росгеология» также несколько лет назад сообщала, что вела переговоры с тремя иранскими компаниями о возможности создания совместного сервисного предприятия по проектам на территории этой страны, одна из которых - Dana Energy.

В марте прошлого года «дочка» «Росгеологии» «Дальморнефтегеофизика» заключила годовой контракт с «лукойл-инжиниринг» по переработке сейсмических материалов МОГТ-2D прошлых лет по Персидскому заливу и Абаданскому плато в Иране.