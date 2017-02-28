«Зарубежнефть» и «Татнефть» подали заявки на разработку иранских месторождений

Российские компании «Зарубежнефть» и «Татнефть» подали заявки на участие в тендере на разработку месторождений нефти в Иране, который организует Национальная иранская нефтяная компания (NIOC). Это ТАСС сообщили в пресс-службе российского Министерства энергетики. Ранее сообщалось о том, что заявки на тендер также подали «Газпром» и «Лукойл».

«Зарубежнефть» интересуется разработкой двух месторождений в Иране - Абан и Западный Пейдар, оба являются браунфилдами, напоминает ТАСС. Меморандум о взаимопонимании по этим проектам «Зарубежнефть» подписала с NIOC в июле 2016 г. «Татнефть» заинтересована в работе на месторождения Дехлоран, осенью прошлого года компания подписала с NIOC меморандум и соглашение о конфиденциальности по этому проекту. Месторождение также является зрелым, для его разработки компания планирует использовать методы повышенной нефтеотдачи, добавляет агентство.

Иран объявил о проведении тендера для иностранных добывающих компаний еще в начале января. Торги несколько раз откладывались, теперь ожидается, что они могут пройти в конце марта этого года. В Тегеране отсрочку объясняли тем, что не все компании еще подали заявки.

В списке, который NIOC опубликовала в начале января, значились 29 зарубежных компаний, прошедших квалификацию для участия в тендере. Среди них были «Газпром» и «Лукойл». Всего Иран выставляет на торги 52 месторождения углеводородов, из которых 29 - нефтяные и 23 - газовые.