«Уралкалий» согласовал с банками новые ковенанты

«Уралкалий» согласовал с основными кредиторами расширение ковенантов до чистый долг/EBITDA 5х, сказал финансовый директор «Уралкалия» Антон Вищаненко в ходе телефонной конференции.

«Мы пользуемся поддержкой наших долгосрочных партнеров: ВТБ, Сбербанка, зарубежных банков - Unicredit, Raiffeisenbank, Nordea, Societe General и других, которые очень внимательны к нашему кредитному портфелю и понимают сложности, с которыми мы столкнулись в прошлом году», - сказал он.

«Наш чистый долг/EBITDA в настоящее время находится на уровне 5х», - добавил Вищаненко.

«Мы чувствуем себя комфортно на первое полугодие и весь 2017 г.», - подчеркнул он.

На конец 2016 г. соотношение чистый долг/EBITDA компании составило 4,67х. Летом прошлого года Вищаненко говорил, что компания может превысить уровень ковенантов по основным кредитам, который на тот момент составлял чистый долг/EBITDA 4х.