ФАС разрешила СП «Ростеха» и Renault-Nissan увеличить долю в «Автовазе» свыше 75%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России дала согласие компании Alliance Rostec B. V. на приобретение голосующих акций «Автоваза», в результате которого доля этих акций, находящихся в распоряжении холдинга, превысит 75%. Это следует из материалов службы.

Alliance Rostec B. V. подала соответствующее ходатайство 8 февраля. Количество акций, которое намерена купить компания, а также другие подробности не уточняются.

Как отмечается в материалах ФАС, холдинг в настоящее время является владельцем 64,6% голосующих акций автопроизводителя.

Доля совместного предприятия Ростеха и Renault-Nissan в капитале «Автоваза» сократилась с 74,5% до 64,6% после допэмиссии акций, произведенной в рамках финансового оздоровления компании. В частности, «Автоваз» 29 декабря 2016 г. разместил 2,904 млрд акций, в результате чего привлек 26,1 млрд руб.

В 2015 г. на фоне затрат на запуск новых моделей, кризиса на авторынке, падения покупательской способности и девальвации рубля «Автоваз» получил по международным стандартам финансовой отчетности убытки в сумме 74 млрд руб. Общий долг «Автоваза» перед акционерами составляет порядка 85 млрд руб., из которых 51 млрд руб. приходится на Ростех, 34 млрд руб. - на альянс. Также «Автоваз» имеет долги перед рядом банков и нарушил ковенанты по ряду кредитов.

Как ожидается, управляющая компания Alliance Rostec Auto B.V., объединяющая доли Renault, Nissan и Ростеха в «Автовазе», по итогам реструктуризации долга автопроизводителя перед акционерами через допэмиссию и конвертацию долга в акции получит порядка 95% компании.