Япония начала экспортировать черную икру

Япония впервые в истории стала экспортером черной икры, передает ТАСС. Japan Caviar отправила небольшую партию икры в этом месяце в один из отелей Гонконга, рассказал агентству президент компании Мотоо Сакамото.

«Экспорт пока будет идти только в Гонконг, однако у нас есть заявки из ряда стран Юго-Восточной Азии», – рассказал он. Расширить экспортные поставки мешают малые объемы производства: не более 1 т икры в год.

Japan Caviar в 1983 г. начала эксперименты с разведением осетров в префектуре Миядзаки на юго-западном японском острове Кюсю. Продавать икру компания стала через 30 лет. Сейчас ее продукция поступает в рестораны по всей Японии.

Japan Caviar – крупнейший производитель черной икры в Японии.