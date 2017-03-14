Сын Дмитрия Рогозина стал вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации

Сын вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексей назначен вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ОАК. В начале марта о возможности этого назначения говорили источники «Ведомостей». «Ему предстоит сформировать транспортный дивизион ОАК, консолидировать ключевые функции управления предприятиями на уровне головной корпорации, а также выстроить единый контур управления программами транспортной авиации», – сказал представитель корпорации. Одной из ключевых задач дивизиона станет обновление парка транспортных самолетов Минобороны и других органов исполнительной власти.

«Головной компанией транспортного дивизиона станет ОАО "Ил". На его базе произойдет консолидация ВАСО, "Авиастар-СП", ОАК-ТС, ЭМЗ им. Мясищева, а также ряда ремонтных предприятий», – цитирует «Интерфакс».

Алексей Рогозин ранее был замгендиректора частной компании по производству высокоточного стрелкового оружия «Промтехнологии» (торговая марка ORSIS), а в 2012–2016 гг. был гендиректором Алексинского химкомбината в Тульской области (казенное предприятие – производитель взрывчатки) – под руководством Рогозина комбинат был выведен из банкротства.

Несмотря на возраст, Рогозин-младший – опытный управленец, он поработал на разных должностях, проявил себя и на достаточно остром участке в Минобороны, говорил «Ведомостям» ранее гендиректор подведомственной Минобороны компании «Оборонлогистика» Антон Филатов. ВКС – главный заказчик самолетов транспортной авиации, в условиях нарушения связей с Украиной перед ОАК стоит много задач по сертификации и продлению ресурса самолетов разработки киевского «Антонова», и Рогозин уже успел погрузиться в эту тематику в Минобороны, отмечал Филатов.

Источник в Минобороны называл одной из задач Рогозина – работу над успешным выполнением главного контракта ОАК в области транспортной авиации – соглашения 2012 г. на поставку до 2021 г. 39 военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А на сумму 140 млрд руб. До сих пор ульяновскому заводу «Авиастар-СП» удалось поставить лишь пять таких машин, еще пять запланированы в этом году.

Алексей Рогозин ранее трудился в Министерстве обороны, где курировал работу целого ряда крупных предприятий, подведомственных министерству, включая холдинг «Авиаремонт», «Оборонлогистику», «224 летный отряд», а также предприятия военно-строительного комплекса, сообщает «Интерфакс». Он также входит в советы директоров АО «Гарнизон» и АО «Воентелеком», является членом рабочей группы Минобороны России по развитию авиационной и космической инфраструктуры.